《國企紅籌》國藥旗下一致藥業去年純利１４億人幣，升１０﹒６％

《經濟通通訊社１６日專訊》國藥控股（０１０９９）公布國藥集團一致藥業（深：０００

０２８）去年底止全年初步業績數據，營業總收入５９６﹒４９億元（人民幣，下同），按年升

１３％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１４﹒０２億元，升１０﹒５７％，基本每股收益３﹒２

７元。（ｎｓ）



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