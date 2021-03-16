【企業盈警】銀杏教育（１８５１）料全年溢利減少最多五成

《經濟通通訊社１６日專訊》銀杏教育（０１８５１）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度錄得淨溢利按年減少約４０％至５０％。

集團指，預計淨溢利減少主要是由於２０１９年出售土地使用權的一次性收入減少及美元兌

人民幣貶值導致的匯兌虧損增加，導致其他淨收益減少。此外，銷售開支?行政開支及財務開支

亦有所增加。

該集團將於本月底公布業績。（ｐｌ）

