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16/03/2021 08:56

【企業盈警】銀杏教育（１８５１）料全年溢利減少最多五成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》銀杏教育（０１８５１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度錄得淨溢利按年減少約４０％至５０％。
　　集團指，預計淨溢利減少主要是由於２０１９年出售土地使用權的一次性收入減少及美元兌
人民幣貶值導致的匯兌虧損增加，導致其他淨收益減少。此外，銷售開支?行政開支及財務開支
亦有所增加。
　　該集團將於本月底公布業績。（ｐｌ）

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