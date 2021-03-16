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16/03/2021 13:22

小米續領跑，港股午後升勢持續兩萬九上落，科指漲逾兩百點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股造好，指標美國十年期國債收益率回落，跌穿１﹒６
厘，港股隨外圍高開２０３點，報２９０３６，重返兩萬九，一度高見２９１１８，科技股表現
較好。近日撐市的金融股及石油股等舊經濟股卻見回吐，恆指升幅曾收窄至３９點，低見２８８
７２，最終恆指早市收報２９０１２，企穩兩萬九，升１７９點。
　　午後港股保持升勢，續由小米（０１８１０）領軍，暫升７﹒１９％，報２６﹒１元，創科
（００６６９）亦升４﹒８３％，報１３４﹒５元破頂，大市氣氛由科技股帶領。現時，恆生指
數報２９０２９，升１９５點或升０﹒６８％，主板成交９０３﹒７６億元。國企指數報１１３
２４，升１８０點或升１﹒６２％。恆生科技指數報８４８３，升２１８點或升２﹒６４％。
　　內地兩市亦穩步向上，上證綜指報３４３４，升１４點或升０﹒４２％，成交２２６３﹒６
１億元人民幣。深證成指報１３６００，升８０點或升０﹒６０％，成交２７２２﹒７８億元人
民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）軟１﹒２９％，報４５﹒９元；港交所（００３８８）升
２﹒９６％，報４５９﹒２元；友邦（０１２９９）挫２﹒８５％，報９７﹒１５元；騰訊（０
０７００）漲０﹒２４％，報６２９﹒５元；美團（０３６９０）揚２﹒７７％，報３２６元；
阿里巴巴（０９９８８）暫無升跌，報２２１﹒４元。

　　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　２６﹒１０元　　　升７﹒１９％
　　創科　　（００６６９）　　１３４﹒５０元　　　升４﹒８３％
　　藥明　　（０２２６９）　　　９０﹒５５元　　　升４﹒６８％
　　石藥　　（０１０９３）　　　　９﹒８０元　　　升３﹒８１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　８﹒８３元　　　升３﹒７６％
　　銀娛　　（０００２７）　　　７４﹒９５元　　　升３﹒３８％
　　中海外　（００６８８）　　　２０﹒６５元　　　升３﹒２５％
　　吉利　　（００１７５）　　　２３﹒９５元　　　升３﹒０１％
　　中移動　（００９４１）　　　５３﹒６５元　　　升３﹒０７％
　　港交所　（００３８８）　　４５９﹒２０元　　　升２﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　
　　表列十大升幅科指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　　　１０２﹒４０元　　　升８﹒１９％
　　閱文　　　（００７７２）　　　　７６﹒４０元　　　升７﹒３８％
　　小米　　　（０１８１０）　　　　２６﹒１０元　　　升７﹒１９％
　　快手　　　（０１０２４）　　　３０２﹒４０元　　　升４﹒４２％
　　京東健康　（０６６１８）　　　１１０﹒４０元　　　升４﹒３５％
　　金蝶　　　（００２６８）　　　　２６﹒８５元　　　升３﹒６７％
　　微盟　　　（０２０１３）　　　　２０﹒４５元　　　升３﹒８１％
　　金軟　　　（０３８８８）　　　　５２﹒６０元　　　升３﹒３４％
　　京東集團　（０９６１８）　　　３３１﹒８０元　　　升２﹒９８％
　　美團　　　（０３６９０）　　　３２６﹒００元　　　升２﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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