【企業盈喜】愛達利網絡（８０３３）料年度稅前虧轉盈４８０萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》愛達利網絡（０８０３３）預期去年底止年度之全年業績，將

錄得所得稅前利潤約４８０萬元，而上年同期稅前虧損５９７﹒６萬元（應收一名項目業主款項

計提虧損撥備約１６００萬元）。

該公司預本周五（１９日）公布業績。（ｅｃ）

