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16/03/2021 10:31

【企業盈喜】愛達利網絡（８０３３）料年度稅前虧轉盈４８０萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》愛達利網絡（０８０３３）預期去年底止年度之全年業績，將
錄得所得稅前利潤約４８０萬元，而上年同期稅前虧損５９７﹒６萬元（應收一名項目業主款項
計提虧損撥備約１６００萬元）。
　　該公司預本周五（１９日）公布業績。（ｅｃ）

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