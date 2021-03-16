【反壟斷】據報中國政府要求阿里巴巴（０９９８８）處置傳媒資產

《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒引述不具名消息人士報道，中國政府已要求阿里巴巴（

０９９８８）處置其傳媒資產，因官方擔心集團對公眾輿論的影響力。據報，有關討論年初以來

開始，此前監管機構審視了阿里巴巴擁有的傳媒資產清單。

阿里巴巴目前香港《南華早報》及內地微博股權。（ｅｃ）（ｚｚ）

