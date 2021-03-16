【債息飆高】美國十年期債息重上１﹒６厘水平，美股道指期貨微跌

《經濟通通訊社１６日專訊》美國十年期債息於亞洲收市時段由低位回升至逾１﹒６％水平
，美股道指期貨微跌。
道指６月期貨跌０﹒１４％或４７點，報３２８０３點。標指６月期貨跌０﹒０２％或不足
１點，報３９５７點。納指６月期貨升０﹒３％或３９點，報１３１０８點。
美國指標十年期國債孳息率現由低位回升至１﹒６０７％。美匯指數現微升至９１﹒９５，
美元兌日元升至１０９﹒２２。（ａｌ）
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