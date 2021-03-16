港股高開２０３點返兩萬九，小米揚近４％，騰訊升２％

《經濟通通訊社１６日專訊》美國１０年期國債孳息回落，但仍處於１﹒６厘以上水平，隔

晚美股反覆造好，道指連續第４個交易日創收市新高。亞太股市造好，日經２２５指數升１４５

點，南韓首爾ＫＯＳＰＩ指數漲１２點，而港股高開２０３點。納指升逾１％，本港重磅科技股

反彈，富時羅素表示小米（０１８１０）有資格重新納入指數，刺激小米高開３﹒９％，報２５

﹒３元。騰訊（００７００）升１﹒７５％，報６３９元；美團（０３６９０）升２﹒０２％，

報３２３﹒６元。據悉中國政府要求阿里巴巴（０９９８８）出售部分媒體資產，阿里仍升０﹒

４５％，報２２２﹒４元。外電報道指中移動中移動（００９４１）考慮回Ａ股上市，開升２﹒

１１％，報５３﹒１５元。

現時，恆生指數報２９０３６，升２０３點或升０﹒７０％，主板成交３７﹒３９億元。國

企指數報１１２８１，升１３７點或升１﹒２３％。恆生科技指數報８４０５，升１４１點或升

１﹒７１％。

即月期指新報２９０２７，升１９１點，低水１０點。即月國指期貨報１１２７１，升１１

７點，低水１０點。即月科指期貨新報８４０２，升１６７點，低水２０點。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０８％，報４６元；港交所（００３８８）升１﹒

３５％，報４５２元；友邦（０１２９９）跌１﹒２％，報９８﹒８元；建行（００９３９）升

０﹒４５％，報６﹒６４元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２５﹒３０元 升３﹒９０％

中移動（００９４１） ５３﹒１５元 升２﹒１１％

創科 （００６６９） １３１﹒００元 升２﹒１０％

美團 （０３６９０） ３２３﹒６０元 升２﹒０２％



申洲 （０２３１３） １６３﹒８０元 升１﹒９９％

藥明 （０２２６９） ８８﹒０５元 升１﹒７９％

騰訊 （００７００） ６３９﹒００元 升１﹒７５％

安踏 （０２０２０） １２０﹒００元 升１﹒６１％

港交所（００３８８） ４５２﹒００元 升１﹒３５％

金沙 （０１９２８） ３９﹒００元 升１﹒３０％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２５﹒３０元 升３﹒９０％

快手 （０１０２４） ２９８﹒８０元 升３﹒１８％

眾安在綫（０６０６０） ５４﹒４５元 升３﹒０３％

京東集團（０９６１８） ３３１﹒６０元 升２﹒９２％

微盟 （０２０１３） ２０﹒２５元 升２﹒７９％



祖龍娛樂（０９９９０） １７﹒０２元 升２﹒２８％

京東健康（０６６１８） １０８﹒２０元 升２﹒２７％

網易 （０９９９９） １６９﹒１０元 升２﹒２４％

美團 （０３６９０） ３２３﹒６０元 升２﹒０２％

騰訊 （００７００） ６３９﹒００元 升１﹒７５％

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（ｃａ）

