《盤後部署》北水南下投資意欲保守，港股阻力位２９５５０點

《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬聯儲局今日起一連兩日議息將釋出樂觀信號，且美國

十年期國債收益率回落，隔晚美股高收，道指及標指均破頂。港股高開２０３點，報２９０３６

點，重返兩萬九，升幅一度擴大至２８４點，富時羅素稱小米（０１８１０）有機會重新納入指

數，小米再度跑出，市傳有意回Ａ的中移動（００９４１）亦造好，舊經濟股則有所回落，恆指

收報２９０２７，升１９３點或０﹒６７％，主板成交１５４５﹒８５億元。國指報１１３２９

點，升１８５點或１﹒６６％。科指報８５３０點，升２６６點或３﹒２２％。

Ａ股兩市反彈，上證綜指收報３４４６點，升２６點或０﹒７８％；深證成指報１３６４２

點，升１２２點或０﹒９１％，總成交７３５４﹒９６億人幣，少８﹒８６％。



＊傳美部署２８年來最龐大加稅計劃，或變相收水＊



外電引述消息人士稱，美國總統拜登政府計劃大幅加稅，規模將是１９９３年以來最龐大。

大部分受影響的將是年收入超過４０萬美元的家庭，稅率由３７％升至３９﹒６％，並要額外支

付１２﹒４％社會保障稅；資產增值與利息收入逾１００萬美元的人，須繳付３９﹒６％稅率。

同時企業利得稅率將會由２１％增至２８％。稅收或用於基建投資的融資。需留意若美國政府大

幅加稅的消息屬實，市場資金流入庫房可能做成變相「收水」，導致美股缺乏足夠支撐。聯儲局

議息於香港時間１８日凌晨公布結果，若同樣有「收水」意向，政策或造成協同作用。

資產管理規模高達１５００億美元的對沖基金橋水創辦人達利歐表示，投資債券及大多數以

美元計價的金融資產是不明智，認為其收益率或低於通脹率。呼籲投資者可借入現金，並投資回

報率更高的非債務性投資資產，建議建立非債務同非美元資產的多元化投資組合，認為包括中國

的亞洲新興市場表現將跑贏成熟發達儲備貨幣國家的資產。

投資者投資非債務資產，需要面對較高市場風險，更要宜留意聯儲局政策意向。



＊儲局議息料無驚喜，科技股短炒少賺當贏＊



昨日北水經港股通淨流出４６﹒７８億元，今日淨流入５２﹒６７億元，連日流量反映北水

反覆，對港股的投資意欲較為保守。港股早前市傳「國家隊」資金托市，頭肩頸形態的頸線

２８２５９點得以力守，暫時該位置為支持位，二十天線約２９５５０點為阻力位。未來需留意

二十天線會否跌穿五十天線形成死亡交叉，為中線較明顯的利淡訊號。

另外，美國聯儲局多次表明容許通脹率超過２％，要等到更多指標都顯示經濟已達到充分就

業時，才可能提高利率。因此預計即將公布的議息結果未會對利率有調整，再加上十年期國債孳

息率仍然波動，科技股暫只宜短炒，少賺當贏。（ｎｓ）

