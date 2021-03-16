【新冠肺炎】德意法暫停使用阿斯利康疫苗，傳美國正進行獨立審查

《經濟通通訊社１６日專訊》德國、法國、意大利周一（１５日）表示將暫停接種阿斯利康

的新冠肺炎疫苗，因為多個歐盟國家都報告疫苗可能存在嚴重副作用。

德國聯邦衛生部部長斯潘表示，雖然發生血栓的風險非常低，但不能排除可能性，將聽從疫

苗監管機構保羅艾爾立希研究所的建議。

另外歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）將於本周召開會議，評估已收集的血栓栓塞事件資料，而意

大利稱暫停使用是預防性和臨時性措施，等待歐洲藥品管理局公布評估結果，法國亦表明等待結

果再作決定。

丹麥、挪威、奧地利、西班牙上周已暫停接種阿斯利康疫苗，及後冰島、保加利亞、愛爾蘭

、荷蘭亦宣布暫停接種，不過英國表示並不擔心，波蘭亦重申疫苗好處大於風險。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦重申，目前未有已證實與疫苗有聯繫的死亡個案，總幹

事譚德塞則表示，今日將召開關於阿斯利康疫苗有關的諮詢委員會會議。



＊傳阿斯利康疫苗在美正接受獨立監督機構審查＊



據路透社最新引述美國高級官員消息指，阿斯利康在美國進行的三萬人疫苗試驗結果正接受

獨立監督機構審查，以確定疫苗安全有效。

美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）院長柯林斯表示，如果數據屬正面，一切進展順利，食品及

藥物管理局（ＦＤＡ）可能會在約一個月內完成審查，並發布緊急使用授權。

被問及德意法暫停使用上述疫苗時，柯林斯表示並沒有親眼看到數據，但歐洲監管機構的聲

明令人確信這些問題可能只是偶然發生，並與疫苗無關。（ａｌ）

