【大國博弈】傳日本將針對美國進口牛肉實施保障性關稅

《經濟通通訊社１６日專訊》據日本放送協會（ＮＨＫ）引述消息報道指，日本政府快將針

對從美國進口牛肉實施保障性關稅，因為進口數量將超過本財年的預計規模以保護國內生產商。

據悉關稅將從目前２５﹒８％升至３８﹒５％，持續三十日，日本和美國政府將在十日內開

始談判。

而截至上月底，本財政年度日本已進口２３﹒３萬噸美國牛肉，距離日本觸發保障措施的數

量還有９０００噸。（ａｌ）

