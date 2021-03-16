【大國博弈】中國１月增持美債至近１﹒１萬億美元，創近一年半高

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周一（１５日）披露，中國今年１月增持美國國債

２２９億至達１﹒０９５萬億元（美元．下同），創２０１９年１０月以來最高水平。

期內日本持有的美債規模增加２５４億至１﹒２７７萬億元，創上年８月以來最高水平。日

本仍是海外美債最大持有國，中國則為第二大持有國。

期內海外持有的美債總額增加４８８億至７﹒１２萬億元，是有紀錄以來第二高水平。

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