【大國博弈】中國１月增持美債至近１﹒１萬億美元，創近一年半高

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部周一（１５日）披露，中國今年１月增持美國國債
２２９億至達１﹒０９５萬億元（美元．下同），創２０１９年１０月以來最高水平。
期內日本持有的美債規模增加２５４億至１﹒２７７萬億元，創上年８月以來最高水平。日
本仍是海外美債最大持有國，中國則為第二大持有國。
期內海外持有的美債總額增加４８８億至７﹒１２萬億元，是有紀錄以來第二高水平。
（ａｌ）
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