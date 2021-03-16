【朝鮮局勢】華府稱已通過多種渠道嘗試接觸北韓，惟至今未獲回應

《經濟通通訊社１６日專訊》白宮發言人普薩基周一（１５日）表示自拜登新政府上任以來

，華府官員已通過多種渠道嘗試與北韓接觸，以降低局勢升級風險，惟目前為止朝鮮沒有回應有

關進行對話的建議，反映兩國關係在拜登上任後仍未有改善跡象。

普薩基表明華府正在咨詢往屆政府參與對朝政策的前華府官員，同時尋求日本和韓國等盟友

的意見，重申美國將繼續擴大與亞太區夥伴和盟友的接觸。（ａｌ）

