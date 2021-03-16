【代幣狂熱】比特幣現挫至近５４５００美元水平，跌幅近一成

《經濟通通訊社１６日專訊》日前有傳印度計劃立法禁止加密貨幣，比特幣現挫近一成至近

５４５００元（美元．下同）水平。

據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌９﹒４８％，報５４４５８﹒５元，

曾低見５３２２１元，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現跌９﹒５７％，報

５４２８６﹒６元。（ａｌ）

