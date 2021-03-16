【朝鮮局勢】金與正批評美韓進行軍事演習，警告華府不要惹麻煩

《經濟通通訊社１６日專訊》據朝中社報道指，北韓最高領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨

中央委員會第一副部長金與正最新批評，南韓與美國舉行聯合軍演，警告華府如果想要和平，就

不要惹麻煩。

金與正發表的聲明具體警告，美國新政府不要試圖在北韓土地上「散發火藥味」，如果想在

接下來的四年間安穩入睡，最好不要惹麻煩，並威脅廢除朝韓軍事協議。（ａｌ）

