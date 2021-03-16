《台股攻略－馮偉明》美債孳息率回檔，台股高檔震盪

《台股攻略》美股周一（１５日）全面收高，帶動亞太股市普遍造好。台灣加權指數今日

（１６日）升６３點，收１６３１３點，成交金額增至２９５９億元（新台幣．下同）。

台積電去年第３季現金股息２﹒５元將於明日除淨，收６１３元，升０﹒３３％。鴻海表現

最強勢，升１﹒６５％。而聯發科受惠於轉單效益，升幅達１％，嘗試挑戰月線大關。資金流向

電子中小型股，其中ＩＣ設計板塊為今日焦點。隨著台積電正式調升８吋晶圓代工價格，驅動晶

片廠可望啟動第二波漲價循環，敦泰連拉４根漲停板，收１４８﹒５元；天鈺、松翰、威盛及九

暘等股份亦漲停板；國巨盤中一度升超過２％，尾盤沽壓出現倒跌，股價收５７９元，跌

０﹒１７％；華新科收平盤，報２５９元；航空雙雄華航及長榮航分別收１４﹒５及１５﹒８元

，升２﹒４７％及２﹒２７％。但先前強勢的被動元件股，如先進光重挫４％終止連續七日升勢

，國巨及凱美亦跌１％至２％。愛普科技今日召開線上法說會，去年全年每股純利６﹒３１元，

董事會已決議配發每股５元現金股利，市場亦表示樂觀。進口車商汎德永業去年每股純利創４年

新高，對於２０２１年仍表態樂觀，在電動車的趨勢下，汎德永業持續看好進口車銷售及豪華跑

車品牌保時捷（Ｐｏｒｓｃｈｅ）發布的全新電動車。

市場焦點仍將關注艾國債息市場的波動及本周美國聯儲局公布議息結果，投資者宜尋找低市

盈率或高股息的股份，分段趁低吸納，減低受市場波動影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

