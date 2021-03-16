【企業盈警】輝煌科技（０８１５９）料年度盈轉虧損７００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》輝煌科技（０８１５９）預期截至去年底止全年虧損不超過

７００萬元，而上年同期純利１１９０萬元。盈轉虧主要由於收入減少近１６％至２﹒９３億元

，受累新冠肺炎疫情，以及年度一直受累於人民幣大幅升值及銅價上漲，令集團的盈利能力受到

拖累。

該公司預期３月底公布業績。（ｅｃ）

