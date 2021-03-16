【企業盈警】輝煌科技（０８１５９）料年度盈轉虧損７００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》輝煌科技（０８１５９）預期截至去年底止全年虧損不超過
７００萬元，而上年同期純利１１９０萬元。盈轉虧主要由於收入減少近１６％至２﹒９３億元
，受累新冠肺炎疫情，以及年度一直受累於人民幣大幅升值及銅價上漲，令集團的盈利能力受到
拖累。
該公司預期３月底公布業績。（ｅｃ）
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