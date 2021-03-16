  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2021 08:59

【企業盈警】保利協鑫（３８００）料去年盈轉虧不少於５８億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》保利協鑫（０３８００）料截至去年１２月３１日止年度，將
錄不少於５８億人民幣淨虧損，較２０１９年同期淨利潤１﹒１億人民幣。
　　虧損主要由於沒有發生新疆出售收益及資產減值撥備引致，而部分預期增加的淨虧損，被以
美元計價的債務因美元兌人民幣貶值所產生的匯兌收益抵銷。
　　有關業績料於本月２９日或前後刊發。（ｊｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2021
《神州經脈》首二月經濟續復甦　70城房價升幅擴　創板插水4％
香港政情15/03/2021
【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說　討論不應天馬行空
市場動向15/03/2021
開發世界領先車載作業系統 最智慧恒馳即將落地
財經熱話15/03/2021
【內航高飛】憧憬復甦內航跑出　何啟俊:東航趨勢向好現價可吼
FOCUS15/03/2021
【FOCUS】消費衝高藏暗湧　年輕勢力主未來贏家
香港要聞15/03/2021
【新冠肺炎】健身群組爆疫　政府封半山豪宅　帝景園兩人確診
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>