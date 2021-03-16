【企業盈警】保利協鑫（３８００）料去年盈轉虧不少於５８億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》保利協鑫（０３８００）料截至去年１２月３１日止年度，將
錄不少於５８億人民幣淨虧損，較２０１９年同期淨利潤１﹒１億人民幣。
虧損主要由於沒有發生新疆出售收益及資產減值撥備引致，而部分預期增加的淨虧損，被以
美元計價的債務因美元兌人民幣貶值所產生的匯兌收益抵銷。
有關業績料於本月２９日或前後刊發。（ｊｃ）
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