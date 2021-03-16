《窩輪豪情－梁業豪》如何計算恒指即市重要阻力位？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、綜

合企業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小

米（０１８１０）、中國海外（００６８８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選騰訊（００７００）、新東方（０２９９７）與阿里巴巴（０９９８８）。

根據筆的分析系統，恆生指數現時的即市重要阻力位為２９１３１，偏差幅度為０﹒５％。

換言之，若指數升抵偏低水平（合理值現為２９０６６），好友大戶的首個進攻目標會是

２９１３１。但若即市波幅顯著上升（理由可以是出現突發性利好消息），指數可抵

２９１３１ｘ１﹒００５％＝２９２７７附近，才遇到較大的阻力。一般而言，除非再有新利好

消息出現，或美國標５００指數期貨創即市新高價，市況很大機會回落調整。這種分析法的準確

程度甚高，即市炒賣恆指牛熊證者非常有用。有興趣作更深入了解的朋友，歡迎訂閱筆者的

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