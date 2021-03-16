《談國論企－黎偉成》經濟續恢復性增長須防境外疫經

《談國論企》中國的國民經濟於２０２１年１－２月份無疑保持恢復性的增長，即使規模以

上工業增加值、社會消費品零售總額及服務業等經營情況續見改善，惟存不平衡之象，特別是全

國固定資產投資（不含農戶）中的基礎設施和製造業固投兩年平均數尚跌，意味公司企業對業務

前景仍抱觀望情緒，此因新冠肺炎疫症仍然在歐美等全球蔓延，和世界經濟形勢複嚴峻之所致。

中央續強化以供給側改革政策挺內需，料經濟存困中可穩中有進發展。



＊固投憂外須支持而工業服務業零售均佳＊



據中國國家統計局所發表的最新資料，國民經濟於２０２１年１－２月份保持穩中有進的復

甦，多個主要項目都有頗不錯的表現，但值得高度關注者是（一）全國固定資產投資（不含農戶

），於２０２１年１－２月份累計達４﹒５２３６萬億元，同比增長無疑高達３９％，乃因

２０２０年同期大減２４﹒５％基數較低的影響，如連同２０１９年前２月僅增３﹒５％，則兩

年的平均增幅只為１﹒７％，此為房地產開發投資兩年均增７﹒６％所拉動，而基礎設施投資及

製造業兩年同比平均分別回落１﹒６％與３﹒４％。

唯是仍有良性因素：高技術產業投資於２０２１年１－２月份同比增長５０﹒１％，遠高於

基礎設施投資及製造業期內分別增長的３６﹒６％與３７﹒３％，又顯科技創新與投資有良好的

發展態勢。尤其是（１）高技術製造業的投資同比增長５０﹒３％，其中計算機及辦公設備飆升

９９﹒５％，醫療儀器設備及儀器儀表增６６﹒６％；和（２）高技術服務業投資同比增長

４９﹒８％，其中電子商務服務的投資增８８﹒４％、研發設計服務業則增８５﹒５％，皆有良

性啟示。

要指出者，為製造業等固投有相對保守的固投態勢，乃受困於外圍問題，尤其是美國，拜登

入主白宮後對「混世魔王」特朗普的強烈反華制華政策，若即若離，予人以感是有選擇性的會輸

打贏要。壓制中國已是自奧巴馬時期的「重返亞洲」的重演，一直延續至今，而特魔更是要全面

攬炒中國，故以拜登弱態是難以擺脫前任的影子所困，特別是美國民主、共和兩黨以至一眾政客

都以反華為主，是為中美關係深憂、長愁。

即使固投審慎，中國的多個經濟環節有相對理想的發展，尤其是（二）全國規模以上工業增

加值於２０２１年１－２月份同比增長３５﹒１％，相比２０１９年１－２月增１６﹒９％，而

兩年平均增幅為８﹒１％，肯定是受惠於出口期內同比增長５０﹒１％，其中：機電產品出口增

５４﹒１％和佔整體出口比重高達６０﹒３％之普，是為製備製造業生產於２０２１年前２月同

比增５９﹒９％，和兩年均增亦高達１０﹒２％之因；而高技術製造業同比增４９﹒２％，兩年

均增１３％。產品產量方面，則新能源汽車、載貨汽車、工業機器人、挖掘剷土運輸機械、微型

計算機設備等皆增逾１００％。

和（三）服務業表現亦佳，生產指數於２０２１年１－２月同比增長３１﹒１％，兩年均增

６﹒８％，而商務活動指數５０﹒８％，連續１２個月處臨界點５０以上的擴張水平，反映出內

需強烈。對經濟當然有良性的影響。



＊就業情況有改善可支持經濟未來穩好發展＊



此使（四）社會消費品零售總額於２０２１年１－２月份累計６﹒９７萬億元同比增長

３３﹒８％，兩年均增３﹒２％，其中通訊器材類、體育娛樂用品類產品兩年均增分別達

１８﹒２％與２８﹒２％之普，網上實物零售累計１﹒４４萬億元同比增３０﹒６％。

重要的是（五）就業情況穩中向好，全國城鎮新增就業於２０２１年１－２月份增加１４８

萬人，調查失業率於１月為５﹒４％和２月份達５﹒５％，低於上年同期０﹒７個百分點。

相信中央在２０２１年會繼續堅持「外防輸入」、「內防擴散」防控惡疫，和強化國內大循

環、國內外雙循環等政策，確保經濟維持穩中有進的發展步伐，我仍估計ＧＤＰ全增長有望達６

﹒５％的水平（見表）。而中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年全年增長２﹒３％，成全球主

要經濟體系罕有的正增長，因於首季成功防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，使政府能夠精準有序

推出復工復產復商復市促經濟復甦達標，難得是是遂季的增速加快和提質。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２１ ＊７﹒２ ＊６﹒５ ＊６﹒２ ＊６﹒１ ＊６﹒５

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預測（黎偉成）

