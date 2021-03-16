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16/03/2021 09:27

《異動股》保利協鑫開跌６％，協鑫新能源挫近８％，齊發盈警

　　《經濟通通訊社１６日專訊》保利協鑫（０３８００）現價跌６﹒０９％，報２﹒１６元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒７４％。該股成交約２２８８萬股，涉資４９４２
萬元。
　　保利協鑫發盈警，料截至去年１２月３１日止年度，將錄不少於５８億人民幣淨虧損，較２
０１９年同期淨利潤１﹒１億人民幣。
　　旗下協鑫新能源（００４５１）同樣發盈警，預期截至去年１２月３１日止年度虧損不少於
９億元人民幣，２０１９年度純利約６﹒０５億元。該股開跌７﹒９４％，報０﹒２９元。
　　現時，恆生指數報２９０３６，升２０３點或升０﹒７０％，主板成交３７﹒３９億元。國
企指數報１１２８１，升１３７點或升１﹒２３％。恆生科技指數報８４０５，升１４１點或升
１﹒７１％。
　　即月期指新報２９０１５，升１７９點，低水２２點。即月國指期貨報１１２６７，升１１
３點，低水１４點。即月科指期貨新報８３９５，升１６０點，低水２０點。
　　上證綜合指數報３４２４，升４點或升０﹒１４％，成交２４﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５７４，升５４點或升０﹒４０％，成交３２﹒８３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利協鑫　（０３８００）　　　２﹒１６元　　　跌６﹒０９％
　　協鑫新能源（００４５１）　　　０﹒２９元　　　跌７﹒９４％
　　信義光能　（００９６８）　　１４﹒４８元　　　跌１﹒０９％
　　信義玻璃　（００８６８）　　２５﹒８５元　　　升２﹒１７％
　　新特能源　（０１７９９）　　１６﹒２８元　　　升２﹒０１％
　　金風　　　（０２２０８）　　１４﹒９８元　　　升０﹒２７％
　　信義能源　（０３８６８）　　　３﹒９６元　　　升１﹒０２％
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　２５﹒６０元　　　升３﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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