《午市前瞻》港股受限五十天線，資金回流股料後市反覆向上

《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬聯儲局今日起一連兩日會議將釋出樂觀信號，且美國

十年期國債收益率回落，隔晚美股高收，道指及標指均破頂。港股則隨外圍高開２０３點，報

２９０３６，重返兩萬九，一度高見２９１１８，科技股表現較好。近日撐市的金融股及石油股

等舊經濟股卻見回吐，恆指升幅曾收窄至３９點，低見２８８７２，最終恆指早市收報２９０１

２，企穩兩萬九，升１７９點或升０﹒６２％，主板成交８２８﹒７９億元。國指報１１３１６

，升１７２點或升１﹒５４％。科指報８４９２，升２２７點或升２﹒７６％。

內地兩市向上，上證綜指報３４２８，升８點或升０﹒２４％，成交２０８６﹒５６億元人

民幣。深證成指報１３５７４，升５４點或升０﹒４０％，成交２５０８﹒０８億元人民幣。

重磅股方面，據報中移動（００９４１）計劃進行Ａ股上市，就發展５Ｇ網絡尋求新的融資

渠道，早市揚３﹒３６％，報５３﹒８元；友邦（０１２９９）跌２﹒８５％，報９７﹒１５元

；港交所（００３８８）升３﹒２３％，報４６０﹒４元；匯控（００００５）軟１﹒２９％，

報４５﹒９元；建行（００９３９）漲０﹒１５％，報６﹒６２元。



＊債息稍回科技股反彈，小米飆逾６％冠藍籌＊



美國十年期國債收益率回落，更於亞洲時段再跌穿１﹒６厘，科技股全線反彈。富時羅素表

示小米（０１８１０）有資格重新納入指數，將在６月季度指數檢討時作出決定，小米早市飆６

﹒３７％，報２５﹒９元，為最佳藍籌；騰訊（００７００）漲０﹒３２％，報６３０元；據外

媒報道中國政府已要求阿里巴巴（０９９８８）處置其傳媒資產，阿里半日微升０﹒０９％，報

２２１﹒６元；美團（０３６９０）揚２﹒７７％，報３２６元；京東集團（０９６１８）漲２

﹒９２％，報３３１﹒６元。

科指從低位反彈，其中閱文（００７７２）飆７﹒３８％，報７６﹒４元，為最大升幅科指

股；平安好醫生（０１８３３）彈７﹒０３％，報１０１﹒３元；快手（０１０２４）續升４﹒

５６％，報３０２﹒８元；京東健康（０６６１８）升４﹒９１％，報１１１元；金蝶（００２

６８）漲４﹒４４％，報２７﹒０５元。



＊張智威：新舊經濟股宜採用「板塊平衡」策略＊



港股今早高開反覆向上，而本周將迎來中美會晤與美聯儲議息。信誠證券聯席董事張智威向

《經濟通通訊社》表示，預料本周港股將較波動，或於２８２００點至２９８００點間徘徊。他

相信恆指走勢將反覆向上，因美國早前正式落實１﹒９萬億疫情經濟措施，使資金有所貶值而流

向股市。

而對於新舊經濟股部署，他認為現宜採用「板塊平衡」策略，即應新、舊經濟一同部署，比

例各估倉位一半，並可採用高沽低撈形式買賣。新經濟股方面，他推薦現較落後的ＳＡＡＳ股醫

渡科技（０２１５８），認為可現價買入，目標價４８元；而舊經濟股他則建議中移動（００９

４１），認為可先待５０元買入，再博反彈至５４元。（ｊｃ、ｐｌ）

