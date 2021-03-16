【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒６億人幣，買騰訊建行沽美團融創中國

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數以近全日高位收市，道指續創新高，納指升

１％，恆指高開２０３點，報２９０３６，１０時前最多升２８４點，見２９１１８點全日高，

但Ａ股曾倒跌，恆指升幅曾收窄至３８點，見２８８７２點全日低；半日升１７９點。午後在上

午波幅內走，恆指收市升１９３點或０﹒６７％，報２９０２７，不過未能收返１０天線（約２

９０４２點）之上。

按額度計算，北水全日淨流入６４﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）、保利協鑫能源（０３８００）。

主板成交１５４５﹒８５億元減少２０﹒２％。其中港股通成交３３６﹒６億元，佔總成交

２１﹒８％。



＊北水再次掃騰訊，淨流入１３億元＊



科技股整體回勇，騰訊升０﹒４％報６３０﹒５元，北水淨買入１３億元。

建行跌０﹒４５％報６﹒５８元，北水淨買入７﹒７億元。

小米獲匯豐環球上調評級至「買入」，全日炒高８﹒０１％報２６﹒３元，北水淨買入６﹒

７億元。

美團升３﹒９１％報３２９﹒６元，北水淨賣出６﹒４億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒０１

建設銀行 （００９３９） ７﹒６９

小米集團 （０１８１０） ６﹒７３

思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒２７

中國移動 （００９４１） ２﹒１２



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －６﹒３９

融創中國 （０１９１８） －１﹒６８

保利協鑫能源 （０３８００） －１﹒１７

安踏體育 （０２０２０） －０﹒７７

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（ｃａ）

