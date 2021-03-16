【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒６億人幣，買騰訊建行沽美團融創中國

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股三大指數以近全日高位收市，道指續創新高，納指升
１％，恆指高開２０３點，報２９０３６，１０時前最多升２８４點，見２９１１８點全日高，
但Ａ股曾倒跌，恆指升幅曾收窄至３８點，見２８８７２點全日低；半日升１７９點。午後在上
午波幅內走，恆指收市升１９３點或０﹒６７％，報２９０２７，不過未能收返１０天線（約２
９０４２點）之上。
按額度計算，北水全日淨流入６４﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、融創中國（０１９１８）、保利協鑫能源（０３８００）。
主板成交１５４５﹒８５億元減少２０﹒２％。其中港股通成交３３６﹒６億元，佔總成交
２１﹒８％。
＊北水再次掃騰訊，淨流入１３億元＊
科技股整體回勇，騰訊升０﹒４％報６３０﹒５元，北水淨買入１３億元。
建行跌０﹒４５％報６﹒５８元，北水淨買入７﹒７億元。
小米獲匯豐環球上調評級至「買入」，全日炒高８﹒０１％報２６﹒３元，北水淨買入６﹒
７億元。
美團升３﹒９１％報３２９﹒６元，北水淨賣出６﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １３﹒０１
建設銀行 （００９３９） ７﹒６９
小米集團 （０１８１０） ６﹒７３
思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒２７
中國移動 （００９４１） ２﹒１２
淨沽出最多港股：
美團 （０３６９０） －６﹒３９
融創中國 （０１９１８） －１﹒６８
保利協鑫能源 （０３８００） －１﹒１７
安踏體育 （０２０２０） －０﹒７７
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（ｃａ）
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