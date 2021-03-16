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即市新聞

16/03/2021 15:12

《美元走勢－羅明立》債息因素仍然對匯價有關鍵影響

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２５　　　１０９﹒１２　　　１０９﹒１４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３９　　　１﹒１９２２　　　１﹒１９３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９００　　　１﹒３８６１　　　１﹒３８７０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２７９　　　０﹒９２６２　　　０﹒９２６６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５６　　　７﹒７６３２　　　７﹒７６４２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國央行行長貝利表示，最近金融市場利率上升與經濟前景改善的狀況是一致
的，雖然關於社交距離的限制逐步解封，但是病毒對於經濟的影響仍是巨大的，對未來經濟保持
樂觀但審慎的看法。同時，通脹存在上行的風險。市場預期英國央行在本周四（１８日）的議息
會議中仍維持貨幣政策不變。關於阿斯利康疫苗副作用的爭議在歐洲大陸蔓延，德法等多個歐洲
國家相繼暫停使用該疫苗，但英國將繼續接種，市場對英國疫苗安全性顧慮亦正在升溫，鎊匯因
而受壓。
　　美國３月紐約製造業指數續升至１７﹒４，創２０１８年１１月以來最高，亦高於市場預期
的１４﹒５，較前月上升５﹒３個點。資料顯示企業對未來六個月的狀況改善的預期保持樂觀，
並預計就業人數將顯著增加。美匯反覆靠穩而非美維持個別發展，債息因素仍然對匯價有關鍵影
響。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒５５　　　１０８﹒２０　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９８５　　　１﹒１８８０　　　１﹒２０３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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