《美元走勢－羅明立》債息因素仍然對匯價有關鍵影響

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２５ １０９﹒１２ １０９﹒１４

歐元╱美元 １﹒１９３９ １﹒１９２２ １﹒１９３５

英鎊╱美元 １﹒３９００ １﹒３８６１ １﹒３８７０

美元╱瑞郎 ０﹒９２７９ ０﹒９２６２ ０﹒９２６６

美元╱港元 ７﹒７６５６ ７﹒７６３２ ７﹒７６４２

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《美元走勢》英國央行行長貝利表示，最近金融市場利率上升與經濟前景改善的狀況是一致

的，雖然關於社交距離的限制逐步解封，但是病毒對於經濟的影響仍是巨大的，對未來經濟保持

樂觀但審慎的看法。同時，通脹存在上行的風險。市場預期英國央行在本周四（１８日）的議息

會議中仍維持貨幣政策不變。關於阿斯利康疫苗副作用的爭議在歐洲大陸蔓延，德法等多個歐洲

國家相繼暫停使用該疫苗，但英國將繼續接種，市場對英國疫苗安全性顧慮亦正在升溫，鎊匯因

而受壓。

美國３月紐約製造業指數續升至１７﹒４，創２０１８年１１月以來最高，亦高於市場預期

的１４﹒５，較前月上升５﹒３個點。資料顯示企業對未來六個月的狀況改善的預期保持樂觀，

並預計就業人數將顯著增加。美匯反覆靠穩而非美維持個別發展，債息因素仍然對匯價有關鍵影

響。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒５５ １０８﹒２０ １１０﹒１５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９８５ １﹒１８８０ １﹒２０３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

