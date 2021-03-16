【新冠肺炎】許正宇籲金融業界人士及早接受檢測，切斷社區傳播鏈

《經濟通通訊社１６日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體表示，近日有健身中

心出現大規模群組爆發，當中涉及金融業界人士，今早就此向各金融業行業組織發信，呼籲大家

及早接受檢測，早日切斷社區傳播鏈。

政府今日起將疫苗接種計劃的優先接種組別，擴展至３０至５９歲人士，許正宇於信中亦鼓

勵金融業界同仁參與疫苗接種，身體力行，合力為走出「疫」境帶來希望。（ｂｉ）

