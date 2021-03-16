【中概焦點】嗶哩嗶哩：正牽涉１１０宗被指控侵犯第三方版權訴訟

《經濟通通訊社１６日專訊》嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊，根據其初步上市文件顯示，在

「風險因素」的一欄中，提及到有關知識產權侵權申訴的風險：「我們可能面臨知識產權侵權申

訴或其他指控，這可能嚴重損害我們的聲譽及品牌，致使我們支付龐大的賠償、罰款及罰金，從

平台上撤下相關內容，或者尋求訂立授權安排，而該等安排可能無法按商業上合理的條款達成。

」

招股文件顯示，嗶哩嗶哩目前因平台上提供的內容而牽涉近１１０宗被指控侵犯第三方版權

的訴訟，但個別或整體而言對公司的影響概不重大。不論結果如何，該等訴訟可能曠日持久，耗

費巨大開支並佔用公司的資源，以及管理層及其他核心僱員的注意力，而且不利結果可能超出公

司現有適用保險的有限承保範圍。

嗶哩嗶哩指，儘管公司堅持開展內容管理及審查程序來監控上傳至平台的內容，但因上傳的

視頻數量龐大，公司未必能發現可能侵犯第三方權利的所有內容。此外，集團更可能會因被指控

侵犯版權，這可能致使集團面臨潛在侵權申訴及訴訟，而提出抗辯或會導致管理層及僱員承擔巨

大負擔。此外，集團可能會遭中國國家版權局或其地方分局或相關執法部門採取行政措施。

嗶哩嗶哩又指，儘管未曾成為中國境外侵權申訴或訴訟的對象，但由於集團於美國上市、用

戶能從美國及其他司法權區訪問其視頻、投資者持有集團的美國存託股，以及外國的法院或其他

機構域外應用境外法律，集團可能須遵循其他司法權區（如美國）的版權法。（ｃｗ）

