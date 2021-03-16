《本港經濟》最新失業率升至７﹒２％較預期差，創０４年以來高位

《經濟通通訊社１６日專訊》根據政府統計處今日公布的臨時數字，本港經季節性調整的失
業率由去年１１月至今年１月的７％，上升至去年１２月至今年２月的７﹒２％，較預估的
７﹒１％為高，並創自２００４年以來新高，同期就業不足率亦由３﹒８％上升至４％，為沙士
後的高位。
＊失業人數增加３﹒３％＊
勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在去年１２月至今年２月繼續顯著受壓，但是情況
在期內較後時間隨著疫情改善已趨向穩定。期內失業率（不經季節性調整）較去年１１月至今年
１月上升０﹒３個百分點至６﹒８％，經季節性調整後失業率上升０﹒２個百分點至７﹒２％。
兩者都是自２００４年以來的高位。就業不足率亦上升０﹒２個百分點至４％，為沙士後的高位
。同時，總就業人數較上一個期間下跌０﹒６％至３６１﹒０１萬人，失業人數增加３﹒３％至
２６﹒１６萬人。
＊疫苗計劃展開可望今年稍後紓緩勞工市場壓力＊
展望未來，羅致光稱，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期
內仍將面對挑戰。隨著２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃開展，疫情的威脅冀可逐步減退，而這
將在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。政府會繼續密切留意相關情況。（ｃｌ）
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