【夜期時段】即月期指最新報２８９７７點，升２３點，低水５１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９３１點，跌２３點，低水
９７點，最新報２８９７７點，升２３點，低水５１點，合約成交２３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１３０４點，升５點，低水２５點，最新報１１３０９點
，升１０點，低水２０點，合約成交４６９張。
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