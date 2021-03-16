【夜期時段】即月期指最新報２８９７７點，升２３點，低水５１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９３１點，跌２３點，低水

９７點，最新報２８９７７點，升２３點，低水５１點，合約成交２３１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３０４點，升５點，低水２５點，最新報１１３０９點

，升１０點，低水２０點，合約成交４６９張。

