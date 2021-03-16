《再戰明天》歐元區公布消費物價，聯儲局明晚公布議息結果

《經濟通通訊社１６日專訊》明日，歐元區公布消費物價，和聯邦公開市場委員會

（ＦＯＭＣ）周四（１８日）凌晨公布議息結果，料為市場焦點。



＊歐元區公布消費物價，ＦＯＭＣ續議息＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：００ｐｍ，歐盟執委會副主席塞夫科維奇就強化

歐盟監管發表談話。美國ＦＯＭＣ繼續為期兩日的議息會議，周四凌晨２：００ｐｍ公布結果。

數據方面，本港時間明日７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率料由６﹒４％逆轉至下滑

０﹒２％；２月進口，年率料由下滑９﹒５％升上１２％；２月貿易收支料由負３２５４億日圓

升至４２００億日圓。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料維持於０﹒２％

，年率料維持於０﹒９％；２月核心消費者物價指數年率料由１﹒４％降至１﹒１％。８：３０

ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率料由升１０﹒７％逆轉至下滑７﹒２％；２月新屋動工，料

由１５８萬降至１５６萬，月率跌幅料由６％收窄至１％。



＊電能實業大酒店派業績＊



本港，明日公布業績的公司有：電能實業（００００６）、大酒店（０００４５）、白馬戶

外媒體（００１００）、萬達酒店發展（００１６９）、京城機電股份（００１８７）、葉氏化

工集團（００４０８）、遠大醫藥（００５１２）、金利來集團（００５３３）、長江基建集團

（０１０３８）、當代置業（０１１０７）、耐世特（０１３１６）、新秀麗（０１９１０）、

微盟集團（０２０１３）、浦江國際（０２０６０）、舜宇光學科技（０２３８２）、巨騰國際

（０３３３６）等。（ｈｌ）

