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即市新聞

16/03/2021 19:38

《再戰明天》歐元區公布消費物價，聯儲局明晚公布議息結果

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日，歐元區公布消費物價，和聯邦公開市場委員會
（ＦＯＭＣ）周四（１８日）凌晨公布議息結果，料為市場焦點。

＊歐元區公布消費物價，ＦＯＭＣ續議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：００ｐｍ，歐盟執委會副主席塞夫科維奇就強化
歐盟監管發表談話。美國ＦＯＭＣ繼續為期兩日的議息會議，周四凌晨２：００ｐｍ公布結果。
　　數據方面，本港時間明日７：５０ａｍ，日本公布２月出口，年率料由６﹒４％逆轉至下滑
０﹒２％；２月進口，年率料由下滑９﹒５％升上１２％；２月貿易收支料由負３２５４億日圓
升至４２００億日圓。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料維持於０﹒２％
，年率料維持於０﹒９％；２月核心消費者物價指數年率料由１﹒４％降至１﹒１％。８：３０
ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率料由升１０﹒７％逆轉至下滑７﹒２％；２月新屋動工，料
由１５８萬降至１５６萬，月率跌幅料由６％收窄至１％。

＊電能實業大酒店派業績＊

　　本港，明日公布業績的公司有：電能實業（００００６）、大酒店（０００４５）、白馬戶
外媒體（００１００）、萬達酒店發展（００１６９）、京城機電股份（００１８７）、葉氏化
工集團（００４０８）、遠大醫藥（００５１２）、金利來集團（００５３３）、長江基建集團
（０１０３８）、當代置業（０１１０７）、耐世特（０１３１６）、新秀麗（０１９１０）、
微盟集團（０２０１３）、浦江國際（０２０６０）、舜宇光學科技（０２３８２）、巨騰國際
（０３３３６）等。（ｈｌ）

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