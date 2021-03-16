港燈去年純利升１７％至２７﹒３億，派末期息１６﹒０９仙

《經濟通通訊社１６日專訊》港燈（０２６３８）公布，截至２０２０年１２月３１日止年
度，應佔年內溢利按年升１７﹒４％至２７﹒３２億元，每股溢利３０﹒９２仙，派末期息
１６﹒０９仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位３２﹒０３仙，與２０１９年相同。
期內，收入按年跌３﹒３％至１０３﹒８９億元，除稅後溢利按年升０﹒２％至２６﹒０１
億元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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