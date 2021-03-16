【新冠肺炎】美國駐港澳總領事館：職員拒絕接受隔離為假消息

《經濟通通訊社１６日專訊》美國駐港澳總領事館兩名職員確診新型肺炎，而早前有報道表
示，兩人在初步確診時以外交豁免權為理由，拒絕接受隔離，美國駐香港及澳門總領事館在社交
媒體上表示，有關報道屬假消息，反對有關報道在重大衞生議題上發放虛假消息，重申全面配合
特區政府一切有關防控新型肺炎的措施。（ｂｎ）（ｚｚ）
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