  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2021 15:03

【新冠肺炎】美國駐港澳總領事館：職員拒絕接受隔離為假消息

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國駐港澳總領事館兩名職員確診新型肺炎，而早前有報道表
示，兩人在初步確診時以外交豁免權為理由，拒絕接受隔離，美國駐香港及澳門總領事館在社交
媒體上表示，有關報道屬假消息，反對有關報道在重大衞生議題上發放虛假消息，重申全面配合
特區政府一切有關防控新型肺炎的措施。（ｂｎ）（ｚｚ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/03/2021
《京城近觀》漫天風沙的北京
FOCUS16/03/2021
【FOCUS】拜登加稅或說易行難　惟全球稅改山雨欲來
開市Good Morning16/03/2021
熊麗萍：傳內地要求阿里售媒體資產　恒汽夥騰訊拓車載智能　石藥去年多賺39%
中國故事15/03/2021
《神州經脈》首二月經濟續復甦　70城房價升幅擴　創板插水4％
香港政情15/03/2021
【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說　討論不應天馬行空
市場動向15/03/2021
開發世界領先車載作業系統 最智慧恒馳即將落地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>