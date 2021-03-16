【新冠疫苗】本港多１２間中心接種復必泰，旺角接種中心現人龍

《經濟通通訊社１６日專訊》本港５５０萬名３０歲或以上人士，今日開始可於網上系統預

約接種新冠疫苗，系統早上９時過後一度顯示要輪候超過半小時，才可進入預約頁面，現時已毋

須輪候。

預約狀況顯示，８間提供接種科興疫苗的社區疫苗接種中心，有較多預約名額；下月１日之

前，於１８間醫管局普通科門診診所的名額則將近全部爆滿。ＢｉｏＮＴｅｃｈ復必泰疫苗方面

，除了養和醫院和教育局九龍塘教育服務中心之外，其餘接種中心都有較多預約名額。



＊有市民排隊接種復必泰疫苗＊



政府今日起再開放１２間社區疫苗接種中心，為優先群組市民接種復必泰疫苗。其中旺角界

限街體育館的接種中心，早上９時有３０多人排隊輪候。有市民表示對復必泰疫苗信心較高，並

會推薦家人接種。

有長者到場接種疫苗，表示本來已預約科興疫苗，最後認為復必泰疫苗較為合適，因此最終

改為接種復必泰。有跨境司機指，預約接種科興疫苗，但近日的負面事件，令他對科興的信心大

跌，因此選擇令他感到較有信心的復必泰。有在學校工作的市民就支持政府再擴大接種群組，希

望能盡早達至群體免疫，恢復正常生活。（ｈｙ）

