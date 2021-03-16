【選舉改革】中央在港舉辦座談會，田北辰：應降低立法會選舉門檻

《經濟通通訊社１６日專訊》國務院港澳辦聯同全國人大法工委及中聯辦，今天第２天在會

展舉行座談、訪談等活動，聽取香港社會對於修改本港選舉制度的意見。主持會議的港澳辦常務

副主任張曉明，以及中聯辦主任駱惠寧亦有到達會展。



＊田北辰：應降低立法會選舉門檻＊



港區全國人大代表，立法會議員田北辰建議日後參選立法會的人士，應在選委會５個界別各

取得最少３張提名票，以降低選舉門檻，又認為選委會委員可以在選委會界別、功能組別及地區

直選都可以各有一張提名票。

他早前曾經建議，三個組別在日後的議會，應各有３０個議席；至於參選人的資格審查委員

會，他認為和國家安全有關，日後的決定或未必容許覆核，但認為若果容許覆核的話，可考慮由

國安法指定法官處理。



＊林健鋒：地區直選應分拆成更多細區＊



行政會議成員林健鋒建議，應將目前地區直選分拆成更多細區，研究調整功能組別組成，包

括加入青年、婦女組織及中資機構代表等；又認為要研究是否應禁止有外國護照人士參選立法會

。至於修改後各組別的人數，他認為可以再討論，但選委會議席應有主導地位。

行政會議成員黃國健就建議，立法會議員日後參選，要先得到選委會５個界別，各１０張提

名票才能入閘。他認為日後選委會的角色相當重要，需檢視委員會的均衡代表性，包括提升勞工

界比例，日後選委會議席在立法會應有主導地位，建議立法會９０席可由４０個選委席位，２０

個功能組別席位及３０個地區直選席位組成。（ｈｙ）

