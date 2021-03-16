【紓困措施】兩百元交通補貼門檻延長六個月，補貼上限升至五百元

《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官會同行政會議今日批准城巴、新巴、九巴及新大嶼山

巴士（嶼巴）的加價申請。政府指，為了紓緩市民的交通費負擔，早前推行特別措施，於去年７

月１日至今年６月３０日期間，將「公共交通費用補貼計劃」的每月交通開支水平暫時由４００

元放寬至２００元。為顧及公共交通票價調整對市民帶來的壓力，政府決定將上述特別措施再次

延長六個月，至今年１２月３１日屆滿。



＊長者及傷殘人士兩元乘車優惠不受影響＊



政府又決定於今年４月１日至１２月３１日期間，將計劃的每月補貼上限暫時由４００元提

高至５００元。此外，在政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃下以每程兩元優惠票

價乘坐交通工具的受惠人士，將不受加價影響。

行政會議今日批准城巴、新巴、九巴及新大嶼山巴士（嶼巴）由４月４日起加價，其中城巴

及新巴會分兩階段加價，整體車費加幅達１２％；九巴整體加權平均車費加幅８﹒５％；計及專

營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，以及九巴與城巴或新巴聯營過海路線的車費加幅後，九巴獨

營路線的實際加權平均車費加幅為５﹒８％，嶼巴整體加權平均車費加幅９﹒８％。（ｈｙ）

