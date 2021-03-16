  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2021 16:59

【選舉改革】張曉明：若由特區以「五步曲」完善選舉制度辦不成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》全國人大常委會法制工作委員會、國務院港澳辦和中聯辦第二
日在會展舉行座談會，就落實全國人大關於完善香港選舉制度的決定，聽取特區政府和香港社會
各界意見。多名問責官員和常任秘書長也有出席。
　　主持座談會的港澳辦常務副主任張曉明表示，整個過程以「三步走」的方式進行，由全國人
大制訂基本框架、之後由人大常委會對選舉產生辦法作具體修改，以及進入香港本地立法階段，
修改本地法例。他指出，中央對事件高度重視，認為如果不是中央主導，而是按照以往做法，由
特區政府以「五步曲」啟動，是辦不成的，但強調中央在過程中非常重視聽取社會各界人士意見
，包括透過學術研究機構召開研討會，邀請香港各界人士參與。

＊駱惠寧：不斷與特區政府及特首溝通＊

　　中聯辦主任駱惠寧表示，今次中央提出完善香港特區選舉制度，是繼中央出台《香港國安法
》之後，為推動一國兩制行穩致遠採取的一個重大舉措。中央對完善香港選舉制度是十分重視和
慎重，包括成立了專班，在研究階段邀請香港研究選舉和法律的專家參與，過程中也不斷與特區
政府和行政長官溝通，聽取香港方面的意見。出席座談會的包括多名特區政府問責官員，駱惠寧
指出，曾與當中個別的人交談，也有人早前已公開發表意見，認為特區官員肩負重要的管治責任
，要對特區和中央負責。
　　他又指，港澳辦主任、全國政協副主席夏寶龍在全國人大決定出台前，已到深圳召開４場座
談會聽取意見，全國兩會期間，中央也圍繞決定聽取港區人大代表和政協委員的意見，形容是全
覆蓋。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/03/2021
小米炒高8%　科指漲逾3%　恒指升193點收復二萬九
中國故事16/03/2021
《京城近觀》漫天風沙的北京
FOCUS16/03/2021
【FOCUS】拜登加稅或說易行難　惟全球稅改山雨欲來
開市Good Morning16/03/2021
熊麗萍：傳內地要求阿里售媒體資產　恒汽夥騰訊拓車載智能　石藥去年多賺39%
中國故事15/03/2021
《神州經脈》首二月經濟續復甦　70城房價升幅擴　創板插水4％
香港政情15/03/2021
【選舉改革】張曉明：座談會主要聽意見非解說　討論不應天馬行空
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>