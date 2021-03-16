【選舉改革】張曉明：若由特區以「五步曲」完善選舉制度辦不成

《經濟通通訊社１６日專訊》全國人大常委會法制工作委員會、國務院港澳辦和中聯辦第二

日在會展舉行座談會，就落實全國人大關於完善香港選舉制度的決定，聽取特區政府和香港社會

各界意見。多名問責官員和常任秘書長也有出席。

主持座談會的港澳辦常務副主任張曉明表示，整個過程以「三步走」的方式進行，由全國人

大制訂基本框架、之後由人大常委會對選舉產生辦法作具體修改，以及進入香港本地立法階段，

修改本地法例。他指出，中央對事件高度重視，認為如果不是中央主導，而是按照以往做法，由

特區政府以「五步曲」啟動，是辦不成的，但強調中央在過程中非常重視聽取社會各界人士意見

，包括透過學術研究機構召開研討會，邀請香港各界人士參與。



＊駱惠寧：不斷與特區政府及特首溝通＊



中聯辦主任駱惠寧表示，今次中央提出完善香港特區選舉制度，是繼中央出台《香港國安法

》之後，為推動一國兩制行穩致遠採取的一個重大舉措。中央對完善香港選舉制度是十分重視和

慎重，包括成立了專班，在研究階段邀請香港研究選舉和法律的專家參與，過程中也不斷與特區

政府和行政長官溝通，聽取香港方面的意見。出席座談會的包括多名特區政府問責官員，駱惠寧

指出，曾與當中個別的人交談，也有人早前已公開發表意見，認為特區官員肩負重要的管治責任

，要對特區和中央負責。

他又指，港澳辦主任、全國政協副主席夏寶龍在全國人大決定出台前，已到深圳召開４場座

談會聽取意見，全國兩會期間，中央也圍繞決定聽取港區人大代表和政協委員的意見，形容是全

覆蓋。（ｈｙ）

