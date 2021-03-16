【選舉改革】曾鈺成：中央冀選委會議席佔較大比例解決拉布問題

《經濟通通訊社１６日專訊》民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成表示，中央完善選舉制

度，其中一個原因是希望解決近年立法會內，過份或無理的拉布問題，因此想由選舉委員會產生

較大比例議席，發揮作用。被問到立法會會否失去制衡，曾鈺成認為，即使是選委會議席，都會

有社會壓力，如果無法就議案把關，也會令社會反感，要背起責任。



＊日後議員仍可與政府討價還價＊



曾鈺成指，如果日後選委會按議政能力產生議員，他們多少都會有壓力，假如完全支持政府

的錯誤決定，依然會承擔責任。他認為將來選委會產生的議員，亦同樣可以與政府討價還價。他

指，建制派當中都有民主派，自己就是其中一個例子，相信未來的選舉制度並非排除民主派，又

認為即使日後只得建制派參選，他們都要爭取民主派支持者的選票。



＊對政制發展更加樂觀＊



他相信，前年區議會選舉是中央希望修改本港選舉制度的轉捩點，並非因為建制派在選舉中

大敗，而是因為有大批候選人，單憑中央和特區政府都不接受的政治議題，包括「五大訴求」，

而成功當選，令中央發現本港的選舉制度有問題。他認為，新的選舉制度根本是確保「愛國者治

港」，中央日後要開放普選時更無顧慮，所以他對本港政制發展感到更加樂觀。

他又認為，資格審查委員會的組成，公信力相當重要，又認為應該設立上訴機制，但他認為

如果考慮時間問題，以司法覆核的方式上訴未必太實際。（ｈｙ）

