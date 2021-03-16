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即市新聞

16/03/2021 17:30

《小傳日記》科技藍籌未升夠，魚缸收企二萬九

　　《小傳日記》雖然花旗債息無落返１﹒５厘，但起碼唔再急升，孖屐已經老懷安慰。美股隔
晚表現唔錯，道指再創新高，香江魚缸都唔執輸，高開２０３點，報２９０３６點，但Ａ場一度
倒跌，拖累魚缸升幅收窄至３８點，曾見２８８７２低位。不過Ａ股回勇，魚缸重拾動力，魚缸
午後都有支持都重上二萬九，高見２９１１８點，埋單收報２９０２７，升１９３點或升近１巴
仙，未能企穩１０線收市（２９０４２點）。國企指數報１１３２９，升１８５點或升近２巴仙
。恆生科技指數報８５３０，升２６６點或升逾３巴仙，重上１０天線（約８５０７）。
　　北水今日強勢回歸，經滬深港通淨流入５２﹒６７億銀，係３月３號以嚟最多。不過市場關
注聯儲局本周議息會議，加上中美高層戰略對話，缸邊友似乎無乜好做，魚缸全日交投淡靜，主
板成交１５４５﹒８５億銀，少咗兩成。
　　Ａ場氣氛偏悶，上證綜指報３４４６，升２６點或升近１巴仙，；深證成指報１３６４２，
升１２２點或升近１巴仙。全日成交縮水９巴仙至只有７３５５億銀人仔。
　　藍戰士以之前插到懷疑人生嘅藥明生物（０２２６９）表現最標青，今日回彈半成有多，報
９１﹒２５銀。彭博引述知情人士透露，中移動（００９４１）考慮喺花旗除牌後，進行Ａ股上
市，走高近２巴仙，報５３﹒０５銀。ＡＩＡ（０１２９９）跌落近３巴仙，報９７﹒５銀；大
象　００００５）走低近２巴仙，報４５﹒８銀；生發發（００３８８）飛起近２巴仙，報４５
３﹒２銀。

＊小米有希望巴巴心惶惶，車仔賣得多吉利亦高歌＊

　　花旗國十年期國債收回落，科投佬今日飛得起，ＱＱ（００７００）輕輕上返唔夠１巴仙，
報６３０巴仙。京東集團（０９６１８）剷高近３巴仙，報３３１銀；美團（０３６９０）升近
４巴仙，報３２９﹒６銀。小米（０１８１０）嚟緊有望重新被納入富時羅素指數，彈起逾８巴
仙，報２６﹒３銀。至於阿里巴巴（０９９８８）今日一度落到２２０﹒６銀，最後仍平收２２
１﹒１銀，事關有傳神州政府擔心阿里對公眾輿論的影響力，要求處置佢嘅傳媒資產。快手（０
１０２４）接到神州男子籃球聯賽（ＣＢＡ）直播權，開心彈高近５巴仙，報３０２﹒８銀。
　　中汽協話今年頭兩個月品牌乘用車銷售增加，車仔開心一齊升。恆大汽車（００７０８）跑
贏同業，話同ＱＱ旗下北京梧桐車聯科技一齊開發車載智能操作系統，飆近１１巴仙，報５９﹒
２５銀。吉利（００１７５）都唔弱，漲逾３巴仙，報２３﹒９５銀；長汽（０２３３３）揚近
４巴仙，報２２﹒１５銀；而比亞迪（０１２１１）飛起近３巴仙，報１９１銀。

＊世茂有錢賺合景亦反彈，印度禁ｂｉｔｃｏｉｎ栢能唔驚慌＊

　　房服今日有睇頭，世茂服務（００８７３）出咗成績表，舊年賺多八成，富端同野村都睇好
佢，今日表現自然亮麗，跳高逾９巴仙，報１６銀。同板塊嘅新城悅服務（０１７５５）即使獲
富瑞輕微上調他屐價，但今日公布折讓逾１２巴仙配股，逆市唔見逾８巴仙，報２１﹒８銀。融
創服務（０１５１６）被納入滬港通，揚逾１巴仙，報２２﹒９銀。合景悠活（０３９１３）揚
逾６巴仙，報７﹒７６銀；華潤萬象（０１２０９）走高逾２巴仙，報４３﹒５銀。
　　有傳印度諗住立法禁止加密貨幣，嚇到比特幣急吐跌穿５﹒４萬美金大關，睇返目前比特幣
跌低逾４巴仙，報５５６３５美金，曾低見５３２７１﹒３４美金。比特幣概念朋友當然一齊潛
水，火幣科技（０１６１１）輕輕跌１格，報２０﹒５５銀；ＢＣ科技（００８６３）無咗近５
巴仙，報１６﹒９銀。相反，栢能（０１２６３）就勁升近１１巴仙，報４﹒４８銀。請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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