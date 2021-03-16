【企業盈警】豐德麗（５７１）料中期虧損收窄不少於８０％

《經濟通通訊社１６日專訊》豐德麗（００５７１）公布，預期截至今年１月３１日止六個

月虧損較去年同期將大幅減少至不少於８０％，去年同期虧損約５﹒２７億元。

該集團指虧損大幅減少主要由於集團去年５月完成出售麗豐控股及其附屬公司後，不再錄得

麗豐集團的經營業績，及並無物業、廠房及設備減值所致。

該集團預期於本月２３日刊發中期業績。（ｈｙ）

