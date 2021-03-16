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即市新聞

16/03/2021 16:13

小米炒高８％，科指漲逾３％，恒指升１９３點收復二萬九

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬聯儲局會議釋樂觀消息，且美國十年期國債收益率回
落，隔晚美股表現理想。港股今早亦高開２０３點，報２９０３６，曾見全日高位２９１１８點
，而科技股今日表現領跑傳統股，小米（０１８１０）可重納入富時羅素指數，大幅炒高撐市，
港股最終收報２９０２７點，升１９３點或升０﹒６７％。恆生科技指數收８５３０點，升
２６６點或升３﹒２２％。國企指數報１１３２９點，升１８５點或升１﹒６６％。主板成交
１５４５﹒８５億元減少２０﹒２％。
　　Ａ場兩市向好，上證綜合指數報３４４６點，升２６點或升０﹒７８％；深證成份指數報
１３６４２點，升１２２點或升０﹒９１％。兩市成交達７３５４﹒９６億元人民幣減８﹒９％

　　重磅股個別發展，據報中移動（００９４１）計劃Ａ股上市，就發展５Ｇ網絡尋求新的融資
渠道，今日收升１﹒９２％報５３﹒０５元；而港交所（００３８８）升１﹒６１％，報
４５３﹒２元；騰訊（００７００）漲０﹒４％，報６３０﹒５元。惟友邦（０１２９９）要走
低２﹒５％，報９７﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒５１％，報４５﹒８元；建行
（００９３９）跌０﹒４５％，報６﹒５８元。

＊美債息回落科技股反彈，小米飆逾８％＊

　　美國十年期國債收益率回落跌穿１﹒６里，科技股普揚。富時羅素稱小米（０１８１０）有
資格重新納入指數，花旗亦指估值被低估及市佔率提升，提高小米目標價由１９﹒３元升至３０
元，評級由「沽售」上調至「買入」。調查機構ＩＤＣ報告指，上季全球可穿戴裝置出貨量升
２７％，其中小米排行第二位，出貨量可升５％至１３５０萬台。多項消息支持下，小米今日領
跑大市揚８﹒０１％，報２６﹒３元。
　　共他大型科技股方面，美團（０３６９０）升３﹒９１％，報３２９﹒６元；京東集團
（０９６１８）升２﹒７３％，報３３１元；騰訊（００７００）升０﹒４％，報６３０﹒５元
；而螞蟻遭強監管，不過阿里巴巴（０９９８８）今日無升跌，報２２１﹒４元。
　　至近日受壓的ＳＡＡＳ股則齊現回彈，其中升勢最強的為移卡（０９９２３）升７﹒４１％
，報８１﹒８５元；中國有贊（０８０８３）升４﹒２７％，報２﹒９３元；金軟
（０３８８８）升４﹒６２％，報５３﹒２５元；金蝶（００２６８）升４﹒４４％，報
２７﹒０５元；中軟（００３５４）升３﹒９％，報７﹒７２元。

＊內地乘用車銷售增，恆汽炒高一成＊

　　中國品牌乘用車首兩個月銷售增長８７﹒５％，汽車股造好。恆大汽車（００７０８）升
１０﹒７５％，報５９﹒２５元；吉利（００１７５）升３﹒０１％，報２３﹒９５元；長汽
（０２３３３）升３﹒９９％，報２２﹒１５元。（ｊｃ）

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