小米炒高８％，科指漲逾３％，恒指升１９３點收復二萬九

《經濟通通訊社１６日專訊》市場憧憬聯儲局會議釋樂觀消息，且美國十年期國債收益率回

落，隔晚美股表現理想。港股今早亦高開２０３點，報２９０３６，曾見全日高位２９１１８點

，而科技股今日表現領跑傳統股，小米（０１８１０）可重納入富時羅素指數，大幅炒高撐市，

港股最終收報２９０２７點，升１９３點或升０﹒６７％。恆生科技指數收８５３０點，升

２６６點或升３﹒２２％。國企指數報１１３２９點，升１８５點或升１﹒６６％。主板成交

１５４５﹒８５億元減少２０﹒２％。

Ａ場兩市向好，上證綜合指數報３４４６點，升２６點或升０﹒７８％；深證成份指數報

１３６４２點，升１２２點或升０﹒９１％。兩市成交達７３５４﹒９６億元人民幣減８﹒９％

。

重磅股個別發展，據報中移動（００９４１）計劃Ａ股上市，就發展５Ｇ網絡尋求新的融資

渠道，今日收升１﹒９２％報５３﹒０５元；而港交所（００３８８）升１﹒６１％，報

４５３﹒２元；騰訊（００７００）漲０﹒４％，報６３０﹒５元。惟友邦（０１２９９）要走

低２﹒５％，報９７﹒５元；匯控（００００５）跌１﹒５１％，報４５﹒８元；建行

（００９３９）跌０﹒４５％，報６﹒５８元。



＊美債息回落科技股反彈，小米飆逾８％＊



美國十年期國債收益率回落跌穿１﹒６里，科技股普揚。富時羅素稱小米（０１８１０）有

資格重新納入指數，花旗亦指估值被低估及市佔率提升，提高小米目標價由１９﹒３元升至３０

元，評級由「沽售」上調至「買入」。調查機構ＩＤＣ報告指，上季全球可穿戴裝置出貨量升

２７％，其中小米排行第二位，出貨量可升５％至１３５０萬台。多項消息支持下，小米今日領

跑大市揚８﹒０１％，報２６﹒３元。

共他大型科技股方面，美團（０３６９０）升３﹒９１％，報３２９﹒６元；京東集團

（０９６１８）升２﹒７３％，報３３１元；騰訊（００７００）升０﹒４％，報６３０﹒５元

；而螞蟻遭強監管，不過阿里巴巴（０９９８８）今日無升跌，報２２１﹒４元。

至近日受壓的ＳＡＡＳ股則齊現回彈，其中升勢最強的為移卡（０９９２３）升７﹒４１％

，報８１﹒８５元；中國有贊（０８０８３）升４﹒２７％，報２﹒９３元；金軟

（０３８８８）升４﹒６２％，報５３﹒２５元；金蝶（００２６８）升４﹒４４％，報

２７﹒０５元；中軟（００３５４）升３﹒９％，報７﹒７２元。



＊內地乘用車銷售增，恆汽炒高一成＊



中國品牌乘用車首兩個月銷售增長８７﹒５％，汽車股造好。恆大汽車（００７０８）升

１０﹒７５％，報５９﹒２５元；吉利（００１７５）升３﹒０１％，報２３﹒９５元；長汽

（０２３３３）升３﹒９９％，報２２﹒１５元。（ｊｃ）

