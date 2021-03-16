《鍾之日記》恒指返二萬九，中移動擬回Ａ

《鍾之日記》３月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場憧憬聯儲局會議釋樂觀消息，且美國十年期國債收益率回落，隔晚美股表現理想。香江

魚缸今早亦高開２０３點，報２９０３６，曾見全日高位２９１１８點，而科技股今日表現領跑

傳統股，小米（０１８１０）可重納入富時羅素指數，大幅炒高撐市，港股最終收報２９０２７

點，升１９３點或升０﹒６７％，重上二萬九。主板成交１５４５﹒８５億元減少２０﹒２％。

國務院常務會議提出要降低政府槓桿率，引發外界關注，有分析指出國務會議單獨強調降低

政府槓桿率尚屬首次，預期未來廣義赤字率進一步降低，財政支出縮減，財政政策對經濟的支持

力度短期有所減弱。滬深股市經歷上日（１５日）震盪過後今日回穩，白酒股反彈，午後地產板

塊走高，刺激滬指升幅全日擴大至０﹒７８％，收報３４４６﹒７３點。但總體而言大市氣氛偏

悶，兩市全日成交７３５５億元人民幣，按日大減８﹒９％，創下三個月成交新低。



＊恐遭美下架，中移動回Ａ＊



據外電引述知情人士透露，中移動（００９４１）在考慮進行Ａ股上市。據報中移動在與顧

問討論潛在Ａ股發行，就發展５Ｇ網絡尋求新的融資渠道，目前尚處於早期階段，未有發行規模

和發行時間。

傳聞刺激中移動股價走高，全日升１﹒９％，報５３﹒０５元；該股成交約４２１４萬股，

涉資２２﹒４６億元。

中移動回Ａ並非空穴來風。今年１月，紐約證券交易所遵照美國前總統特朗普的行政命令，

禁止美國資金投資中國涉軍企業，將中移動、中國聯通（００７６２）及中國電信

（００７２８）三大營運商除牌，三間公司目前已就決定提出上訴。中聯通今日無升跌，中電信

升０﹒４％。

外界認為，新一屆美國政府對中資電訊企業的取態或與上屆有區別，不過美國聯邦通信委員

會（ＦＣＣ）早前才宣布，將包括華為、中興（００７６３）在內的５家中資企業列入危害美國

國家安全的名單。

即便是返回Ａ股，市料對中移動的利好亦有限，中移動在本港屬重磅藍籌股，但美方行政命

令生效後，包括明晟、富時羅素等指數公司將不能再追蹤該股，外資持續流出，將對中移動未來

股價帶來沽壓。



＊電商監管更明確，傳螞蟻市值縮三成六＊



國家主席習近平主持召開中央財經委員會第九次會議。會上提到，要健全完善規則制度，加

快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據產權制度建設，強化平台企業數

據安全責任。

與此同時，國家市場監管總局出台《網絡交易監督管理辦法》，針對虛構交易、誤導性展示

評價、虛構流量數據等新型不正當競爭行為進行了明確規制，禁止各類網絡消費侵權行為，平台

不得禁止或者限制經營者自主選擇在多個平台開展經營活動。

內地對平台經濟的監管愈發明確，一眾電商股普遍向好，美團（０３６９０）漲３﹒９％，

京東（０９６１８）升２﹒７％。

此外，外電報道螞蟻集團遭中國監管機構要求進行重組後，投資者對集團估值看法更為審慎

，根據其去年業績，其最新估值約為略高於２０００億美元，較螞蟻去年上市時的３１５０億美

元估值縮水３６﹒５％。阿里巴巴（０９９８８）被傳要求處置傳媒資產，因官方擔心集團對公

眾輿論的影響力。阿里前景未見明朗，股價全日無起跌。

指數公司富時羅素表示，在美國法院叫停國防部限制美國投資者購買及持有小米的股票後，

小米有資格重新納入富時羅素指數，將在６月季度指數檢討時作出決定。小米今日再漲８％，報

２６﹒３元，四連升，且領漲藍籌。





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