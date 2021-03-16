【新冠肺炎】文旅部：低風險地區演出場所等接待人數取消統一限制

《經濟通通訊社１６日專訊》文化和旅遊部市場管理司印發新通知，疫情低風險地區，對劇

院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制，由各省（區、市

）黨委、政府根據當地疫情防控形勢自行掌握。暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職

人員已在境內的除外）。

通知還列明，舉辦大型營業性演出活動，要與公安等部門加強溝通協調，根據當地疫情防控

要求，適當控制人數規模。（ａｃ）

