【新冠肺炎】文旅部：低風險地區演出場所等接待人數取消統一限制

《經濟通通訊社１６日專訊》文化和旅遊部市場管理司印發新通知，疫情低風險地區，對劇
院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制，由各省（區、市
）黨委、政府根據當地疫情防控形勢自行掌握。暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職
人員已在境內的除外）。
通知還列明，舉辦大型營業性演出活動，要與公安等部門加強溝通協調，根據當地疫情防控
要求，適當控制人數規模。（ａｃ）
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