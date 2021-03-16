《股林淘金－林家亨》美股再創高，糖果商久久王值吼

《股林淘金》經歷了兩周的跌勢，部分美國科技股已經開始走強重新向上發展，美股科技板

塊昨日（１５日）由晶片板塊領導上揚，投資者可以考慮進場，各種技術分析均指示已經擺脫跌

勢。投資者要明白雖然有投資機構認為現時股市處在泡沫階段，但其實每次升浪過後都有出現類

似的回吐，所以筆者認為美股暫時仍然健康，一路破新高皆因為科技股的估值並不像過往的舊經

濟股，而且投資者知識增加，亦令市場出現黑天鵝事件時的抗壓能力亦相對高。筆者認為投資者

無需過分擔心，看見明確信號便入場，避免用感情投資，才能真正獲利。



久久王食品（０１９２７）今日（１６日）上市，預期今日波幅並不會太多，投資者可以趁

跌時分階段吸納。久久王最主要在中國福建省製造出售甜食至全國各地。按收益計，久久王在福

建省的甜食市場排名第二，佔２０１９年該區域約２﹒７％的市場份額及２０１９年約０﹒７％

的中國整體市場份額。報告指出中國甜食零售市場的市場規模預計會在２０２４年底成長至

１０９１億。現時久久王成長空間仍然很大，在網購年代下，久久王只有５﹒４％屬於線上管道

，預期這將會是久久王其中一個重點發展。當線上管道佔比提高時，成本亦會減少對於公司的盈

利將會帶來巨大動力。建議投資者可以現價增持，宜設止蝕位在１０％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

