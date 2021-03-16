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16/03/2021 14:20

【海航動向】海航就理財產品逾期兌付致歉，提醒投資人申報債權

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海南省高級法院公告，裁定對海航集團有限公司等３２１家公
司進行實質合併重整，並指定海航集團有限公司管理人擔任管理人。
　　海航集團今日在官網公告，就集團未能及時兌付理財產品造成的種種困擾和不便，向投資人
表示真誠的歉意，通知投資人可在網上申報債權，今年５月２０日截止，海航集團第一次債權人
會議將於６月４日上午９時以網絡方式召開。（ｅｙ）

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