【ＦＯＣＵＳ】拜登加稅或說易行難，惟全球稅改山雨欲來

【ＦＯＣＵＳ】這邊廂剛全民派錢每人１４００美元，那邊廂拜登即醞釀自１９９３年以來

首次重大聯邦加稅方案；分析測算，此或在未來十年增加至少２﹒８萬億美元收入，並為其下個

２萬億美元基建計劃乃至學生貸款減免「泵水」。

一場世紀疫症令各國政府無視紅色財赤爭相開庫救濟，但「借錢梗要還」，英國月初已率先

宣布後年上調企業稅由１９％至２５％計劃，為半世紀頭一遭；加上數字經濟逆疫大行其道，經

合組織（ＯＥＣＤ）已發起「全球最低稅率」倡議，全球稅制革命山雨欲來。



＊企業稅增至２８％，恐需共和黨倒戈＊



拜登１﹒９萬億美元刺激方案凱歌高奏，下個更大規模的基建計劃再進入揭盅倒計時，而為

長遠國庫開源計，其正醞釀自１９９３年以來首次重大聯邦加稅方案。

坊間預計，方案料包括：一，企業稅由２１％增至２８％；二，年收入逾４０萬美元人士個

人入息稅由３７％增至３９﹒６％，另額外徵收１２﹒４％社會保障稅；三，資產增值與利息收

入逾１００萬美元的人，須繳付３９﹒６％稅率；四，逾百萬美元資產的遺產稅率由４０％增至

４５％；五，跨國美企全球無形資產低稅所得（ＧＩＬＴＩ）由１０﹒５％倍增至２１％等。

據美國稅收基金會測算，倘方案實施，未來十年將令聯邦政府增加至少２﹒８萬億美元收入

，到２０３０年，前１％的納稅人的稅後收入料減少約７﹒７％。較早時法興預計，僅上調企業

稅一項即可能令標指市值縮水３﹒５％，而高盛則指此將令標指平均每股收益預期跌１２％。

不過，鑒於早前１﹒９萬億美元刺激已巧借了「預算調節程序」的簡單多數制過關（侵侵

２０１７年稅改方案亦是憑此過關），拜登的加稅大計未來想在國會過關，理論上需１０位共和

黨參議員倒戈，換言之，能否成功推行尚存變數。



＊全球最低稅率呼聲起，香港難避大流＊



儘管如此，全球稅制革命已山雨欲來，除了英國財相月初打響頭炮，宣布擬自２０２３年４

月起上調企業稅由１９％至２５％，為半世紀頭一遭；更深遠的影響來自經合組織（ＯＥＣＤ）

為應對「稅基侵蝕及轉移利潤（ＢＥＰＳ）」而正全力推動的訂立「全球最低稅率」倡議。

何謂「全球最低稅率」？簡而言之就是向年度收入超過門檻（初定７﹒５億歐元）的跨國巨

企，統一徵收最低稅率（如１２﹒５％），以避免其利用稅務規則差異人為轉移利潤至開曼群島

、百慕達等「避稅天堂」。

鑒於財爺波叔早前預算案重申香港會積極根據國際共識落實此，但坊間已出現或衝擊香港簡

單低稅制優勢的擔憂。據業內人士測算，香港企業實際稅率不到１０％，倘未來實施全球最低稅

率，相當於變相加稅，或窒礙跨國企業在港投資。

此外，繼全國人大表決通過改革香港選舉制度後，北京或將進一步主導改革香港土地供應及

稅收結構，以解決貧富懸殊等深層次問題的猜測再甚囂塵上，加之結構性財赤牆角已近，稅率上

行會否是全球大勢所趨？拭目以待。（ｚｚ）

