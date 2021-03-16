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即市新聞

16/03/2021 17:05

《匯市縱橫－蕭啟洪》不談通脹談甚麼？

　　《匯市縱橫》接連幾星期已談及在世紀貨幣大寬鬆年代通脹會帶來的危機，今周執筆之時，
回看３月１０日的美國２月ＣＰＩ數據，一如市場預期，按月增長０﹒４％，按年增長１﹒７％
；但剔除能源格價後的核心ＣＰＩ反比預期低０﹒１％，似乎僅稍稍消除市場憂慮。
　　鑒於：其一油價仍在每桶６０－７０美元水平，其二１﹒９萬億美元疫情紓困法案帶來的影
響未明，其三通脹數據是滯後數據，還需長遠觀察，曾回落至１﹒４８％水平的十年期美債孳息
率，又重炒通脹主題回升至最高１﹒６３５％，及後回穩，等候今周美聯儲會議。
　　但其實無論美聯儲鮑威爾或新任財長耶倫均頻出口術。耶倫表示：「１﹒９萬億美元新紓困
法案將提供足夠的資源推動經濟非常強勁復甦，同時不太可能引發通脹問題，即使通脹真的出現
，美國政府也有工具應對。」鮑威爾則表示：「如果形勢確實發生了實質性變化，（美聯儲的利
率制定）委員會將做好準備運用手頭工具來推動目標的實現。」
　　到頭來，就是以不變應萬變，亦表示現今孳息率及通脹水平仍未觸動到兩大巨頭出手的時候
。當然兩位經驗老到的官員，大耍太極之餘，亦不忘留下一手，扭曲操作（Ｔｗｉｓｔ
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）如有需要亦會出場，但甚麼時候為之有需要？則暫不在討論範圍。
　　十年期美債孳息率這戰場，到底是害怕通脹，還是市場向美聯儲「扭計」的舉動，以逼使鮑
威爾及早出招，留待各位看客明辨。但一如以往文章提及，提防通脹仍是今年最熱門的話題。而
商品貨幣繼續是本欄近期關注。

＊澳元現下方支持位０﹒７６５０＊

　　澳儲行上周三（１０日）駁斥了市場對加息的傳聞，稱央行至少在２０２４年前都將維持利
率不變以達成充分就業，即便經濟目前距離疫情前產出水準僅咫尺距離。行長洛威重申，澳儲行
承諾只要有必要，將在盡可能長的時間內維持「刺激性的貨幣條件」。其言論推動澳洲債券收益
率下滑，澳元亦見一度承壓。但上周總括來說，澳元經歷前周大跌，上周整體穩定向上，現受制
於日線圖保力加通道中線，現時下方支持位０﹒７６５０，上方阻力則位於０﹒７８５０水平。
　
＊本周策略＊
　
黃金：前周建議於現價每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。
　
澳元：前周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８５０，止蝕
０﹒７５００。
　
英鎊：本周建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元，目標１﹒４０００，止蝕１﹒３６００。
　
日圓：本周建議候高於１１０﹒００沽出美元兌日圓，目標１０８﹒５０，止蝕１１１﹒００。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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