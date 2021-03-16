《匯市縱橫－蕭啟洪》不談通脹談甚麼？

《匯市縱橫》接連幾星期已談及在世紀貨幣大寬鬆年代通脹會帶來的危機，今周執筆之時，

回看３月１０日的美國２月ＣＰＩ數據，一如市場預期，按月增長０﹒４％，按年增長１﹒７％

；但剔除能源格價後的核心ＣＰＩ反比預期低０﹒１％，似乎僅稍稍消除市場憂慮。

鑒於：其一油價仍在每桶６０－７０美元水平，其二１﹒９萬億美元疫情紓困法案帶來的影

響未明，其三通脹數據是滯後數據，還需長遠觀察，曾回落至１﹒４８％水平的十年期美債孳息

率，又重炒通脹主題回升至最高１﹒６３５％，及後回穩，等候今周美聯儲會議。

但其實無論美聯儲鮑威爾或新任財長耶倫均頻出口術。耶倫表示：「１﹒９萬億美元新紓困

法案將提供足夠的資源推動經濟非常強勁復甦，同時不太可能引發通脹問題，即使通脹真的出現

，美國政府也有工具應對。」鮑威爾則表示：「如果形勢確實發生了實質性變化，（美聯儲的利

率制定）委員會將做好準備運用手頭工具來推動目標的實現。」

到頭來，就是以不變應萬變，亦表示現今孳息率及通脹水平仍未觸動到兩大巨頭出手的時候

。當然兩位經驗老到的官員，大耍太極之餘，亦不忘留下一手，扭曲操作（Ｔｗｉｓｔ

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）如有需要亦會出場，但甚麼時候為之有需要？則暫不在討論範圍。

十年期美債孳息率這戰場，到底是害怕通脹，還是市場向美聯儲「扭計」的舉動，以逼使鮑

威爾及早出招，留待各位看客明辨。但一如以往文章提及，提防通脹仍是今年最熱門的話題。而

商品貨幣繼續是本欄近期關注。



＊澳元現下方支持位０﹒７６５０＊



澳儲行上周三（１０日）駁斥了市場對加息的傳聞，稱央行至少在２０２４年前都將維持利

率不變以達成充分就業，即便經濟目前距離疫情前產出水準僅咫尺距離。行長洛威重申，澳儲行

承諾只要有必要，將在盡可能長的時間內維持「刺激性的貨幣條件」。其言論推動澳洲債券收益

率下滑，澳元亦見一度承壓。但上周總括來說，澳元經歷前周大跌，上周整體穩定向上，現受制

於日線圖保力加通道中線，現時下方支持位０﹒７６５０，上方阻力則位於０﹒７８５０水平。



＊本周策略＊



黃金：前周建議於現價每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。



澳元：前周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８５０，止蝕

０﹒７５００。



英鎊：本周建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元，目標１﹒４０００，止蝕１﹒３６００。



日圓：本周建議候高於１１０﹒００沽出美元兌日圓，目標１０８﹒５０，止蝕１１１﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

