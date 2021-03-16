《師傅教路－黃瑋傑》保利協鑫破腳穿頭，企十天五十天線試廿天線

《師傅教路》保利協鑫（０３８００）發出了盈警，但股價不跌反升其股價今日（１６日）

最低見到２﹒１５元，收報２﹒５２元，上升０﹒２２元，升幅接近１０％，相信是反映市場對

其顆粒硅的前景有所憧憬。根據其盈利預警，集團預期截至２０２０年１２月３１日止年度將錄

得不少於５８億元人民幣淨虧損，而２０１９年度則錄得淨利潤１﹒１億元人民幣。業績轉虧為

盈，主要由於資產減值撥備引致，以及沒有發生出售收益。集團於２０１９年度出售新疆協鑫新

能源材料科技有限公司３１﹒５％權益，確認了出售收益約４４億元人民幣。



＊行業生產恢復至疫前水平＊



保利協鑫的業務主要分三部分：光伏材料業務 主要為於光伏行業營運的公司製造及銷售多

晶硅及硅片；光伏電站業務 管理及營運３７１兆瓦光伏電站，其中１８兆瓦位於美美國及

３５３兆瓦位於中國；新能源業務 指協鑫新能源（００４５１）的業務營運，主要從事發展、

興建、營運及管理光伏電站。去年上半年度，集團實現收益７１﹒５９億元人幣，同比減少

２８﹒４％；股東應佔虧損為１９﹒９６億元人幣，主要由於受疫情影響，多晶硅價格下跌至歷

史低點，令集團光伏材料業務錄得分部虧損２０﹒２３億元人幣，蠶食了光伏電站業務和新能源

業務的分部利潤（分別為４１０７萬元和１﹒７２億元人幣）。

隨著全球範圍內疫情的影響逐步減弱，行業生產情況已恢復至疫前同等水平，由上半年累計

遞延的項目在很大程度上能夠促使行業在下半年迎來一波報復性裝機反彈，加上下游硅片企業新

產能釋放，令多晶硅價格從去年第二季度末起出現了一波快速拉昇。其全資下屬公司江蘇中能作

為全球硅料供應商的一線企業，生產經營情況出現明顯好轉，全年有望實現扭虧為贏。



＊顆粒硅邁入萬噸級別規模＊



另一方面，其新產品硅烷流化床法（ＦＢＲ）顆粒硅在徐州多晶硅基地實現量產後，江蘇中

能新增產能於今年２月３日正式投入生產，年有效產能由此前的６０００噸提升至１００００噸

，正式邁入萬噸級別規模。經過生產營運及下游客戶使用實證，其顆粒硅各項品質指標已達到西

門子法緻密料標準，部分指標優於緻密料；單程轉化率可達９９％，綜合電耗不超過２０ｋＷｈ

╱ｋｇ，而西門子法單程轉化率只有１０％至１２％，導致西門子法整體能耗較高。目前集團和

下游客戶積極合作，提高顆粒硅應用效率和摻合比例，預計未來可實現高投放比例的工業化應用

。同時可助力碳中和，因對使用硅烷流化床法顆粒硅與改良西門子法棒狀硅工藝生產晶硅元件對

整個光伏路徑進行碳足跡溯源，僅多晶硅環節１ＧＷ多晶硅料可減排１３萬噸ＣＯ２，較西門子

法降低７４％；基於整個光伏產業鏈，１ＧＷ元件至少可降低ＣＯ２排放量４７﹒７％。

技術走勢方面，股價呈現破腳穿頭走勢，並重越１０天和５０天線，如未來能企穩兩線以上

，料可上試２０天線（２﹒７元）。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

