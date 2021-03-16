【新冠肺炎】美領事館被納入強檢名單，否認員工拒遵守隔離規定

《經濟通通訊社１６日專訊》港府昨天（１５日）公布１１個地點納入強制檢測新冠肺炎，

包括有兩名職員初步確診的美國駐港澳總領館。美總領館今天（１６日）和明天（１７日）將關

館兩天，簽證服務暫停，以徹底消毒和清潔。對於有消息指涉事二人不遵守隔離規定，美國當局

稱「虛假信息」是「絕對錯誤」。

港府公布，將１１個指明地方納入強制檢測公告，要求受檢人士在指定期限之前進行檢測。

有８處地點和３個工作場所新增一宗或以上確診個案，被納入名單，當中包括美國駐港澳總領事

館。



＊兩人已獲安排入院接受隔離治療＊



美國駐港澳總領事館兩名職員初步確診新型肺炎，兩人來自同一家庭，政府已安排他們入院

接受隔離及治療。港府表示，已按既定程序跟進，發出強制檢測公告，要求本月２－１５日曾身

處總領事館的人士，接受病毒檢測。聲明又表示，美總領事館一直全力配合特區政府各項防疫抗

疫工作。

美國駐港澳總領事館在官方網站公布，兩名職員對新冠病毒檢測呈陽性，他們工作時不需接

觸公眾，領事館已經關閉作徹底清潔和消毒，同時已經完成接觸追蹤。（ｃｌ）

