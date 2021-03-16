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16/03/2021 09:31

【新冠肺炎】美領事館被納入強檢名單，否認員工拒遵守隔離規定

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港府昨天（１５日）公布１１個地點納入強制檢測新冠肺炎，
包括有兩名職員初步確診的美國駐港澳總領館。美總領館今天（１６日）和明天（１７日）將關
館兩天，簽證服務暫停，以徹底消毒和清潔。對於有消息指涉事二人不遵守隔離規定，美國當局
稱「虛假信息」是「絕對錯誤」。
　　港府公布，將１１個指明地方納入強制檢測公告，要求受檢人士在指定期限之前進行檢測。
有８處地點和３個工作場所新增一宗或以上確診個案，被納入名單，當中包括美國駐港澳總領事
館。

＊兩人已獲安排入院接受隔離治療＊

　　美國駐港澳總領事館兩名職員初步確診新型肺炎，兩人來自同一家庭，政府已安排他們入院
接受隔離及治療。港府表示，已按既定程序跟進，發出強制檢測公告，要求本月２－１５日曾身
處總領事館的人士，接受病毒檢測。聲明又表示，美總領事館一直全力配合特區政府各項防疫抗
疫工作。
　　美國駐港澳總領事館在官方網站公布，兩名職員對新冠病毒檢測呈陽性，他們工作時不需接
觸公眾，領事館已經關閉作徹底清潔和消毒，同時已經完成接觸追蹤。（ｃｌ）

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