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16/03/2021 09:49

【新冠疫苗】今早網上預約系統繁忙，聶德權：日後接種將更便捷

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港府將新冠疫苗接優先種群組擴大至３０至５９歲，並新增兩
組別包括外地讀書１６歲或以上學生及家傭，所有組別共覆蓋５５０萬人，今早９時起可於網上
系統預約接種疫苗，預約系統在早上９時過後較為繁忙，顯示要輪候超過半小時才可以登入預約
頁面。領導疫苗工作的公務員事務局長聶德權表示，港府會檢視接種新冠疫苗後，可否放寬社交
距離措施、限聚令或跨境出行等安排，強調要按科學數據及專家意見進行。
　　聶德權今早在電台節目上表示，今次擴大新冠疫苗接種優先群組範圍是考慮到市民的意見及
疫苗的供求情況，他說市民日後接種疫苗將更便捷，他們只需要出示身份證及預約短訊就可以接
種，符合資格的市民可以毋須再申報是從事什麼職業。

＊本港逾２０萬人已接種首劑疫苗＊

　　他指，本港很多工作人口都是３０歲以上人士，部分人的工作會接觸較多群眾，希望盡量令
更多人盡早接種疫苗，政府目標仍是今年內為絕大部分市民接種疫苗。
　　他續稱，本港已有超過２０萬人接種第一劑新冠疫苗，當中５４％是６０歲以上、４１％是
３０至５９歲。他理解發生多宗接種疫苗後嚴重事故個案，令市民有疑慮，強調供港疫苗均證實
安全有效，而衛生署提供的接種指引，是回應社會需求及聲音，希望雙管齊下處理長期病患者是
否適宜接種疫苗的問題。（ｃｌ）

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