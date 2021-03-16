【新冠肺炎】本港新增１８宗確診，１３宗本地感染２宗源頭不明

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１６日零時零分，本港新

增１８宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１３３０宗（包括１１３２９宗確診個案和一

宗疑似個案）。新增個案中，５宗為輸入個案，２宗為源頭不明的本地個案，其餘１１宗與本地

個案有流行病學關連。（ｃｌ）

