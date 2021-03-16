【企業盈警】核心經濟投資料去年度虧損減少２１０萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》核心經濟投資發盈警，預期截至去年１２月底止年度，錄得的
虧損，與２０１９年同期錄得之虧損相比，將減少約２１０萬元。
預期虧損收窄是由於集團預期錄得的行政及其他經營開支因成本節省計劃的實行而減少約
５０萬元；預期錄得股息收入增加約４０萬元；以及因近期金融市場反彈，預期錄得金融資產公
平值之變動溢利淨額增加約１２０萬元。（ｓｌ）
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