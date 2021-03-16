【企業盈喜】珠光控股料去年純利按年增長不少於２倍

《經濟通通訊社１６日專訊》珠光控股（０１１７６）發盈喜。預期截至去年１２月底止年
度，純利將按年錄得不少於２００％增幅，２０１９年同期純利為７﹒４７億元。
預期純利增加，是由於集團出售廣州御宏投資之所有股權導致於去年錄得來自出售一間附屬
公司收益；去年錄得之物業銷售收入增加，主要由集團就其於去年出售廣州御嘉投資之所有股權
而確認銷售收入所致；及由於人民幣兌港元升值而錄得外匯收益。（ｓｌ）
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